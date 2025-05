Vändra muusikaõpetajad ja õpilased tegid Lüdigile pool kingitust kirikus ja teise poole hauaplatsil

Sündmust korraldanud metsasarve-, trompeti- ja trummiõpetaja Kalev Saar lausus, et Lüdigi sünniaastapäeva on nad juba paar korda varemgi tähistanud ja siis on orelit mänginud Andres Uibo oma õpilastega Eesti muusika- ja teatriakadeemiast (EMTA). “Pärast seda kui Aivar Mäe Vändra kiriku orelit natuke kõpitseda laskis, läks asi tõusujoones, muul ajal mängib orelit igapühapäevastel jumalateenistustel meie klaveriõpetaja Merle Maanus,” avaldas Saar. “Kehra kunstidekooli õpilastega tegime kunagi Tallinnas Niguliste kirikus analoogset asja: õpilased mängisid ja Kristel Aer saatis, õpetajad esinesid. Mul oli juba ammuilma see mõte, et teeme siin ka selle ära.”