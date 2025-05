Muuseumiööl näeb maa-alust Lihulat, kutsutakse bussijaama sauna ja lehitsetakse raamatuid

Muuseumiöö Kurgjal on kutse aeglustada sammu ja lasta end kaasa viia raamatutel, loodusel ja kevadisel talumaastikul. Avatud on teemapunktid ehk “pesad”, kus igaüks saab valida endale sobiva paiga, kus olla ja avastada: istuda aias ja uurida taimi, heita pilk vanade raamatute maailma või veeta aega lastetoas. Muuseumi Sakala toas ootab külastajaid näitus Jakobsoni raamatukogu aaretest. Näha saab väga vanu raamatuid, sealhulgas teoseid juba Jakobsoni lapsepõlvest. Esimest korda tutvustatakse külastajaile raamatuid, kuhu Jakobson on kirjutanud oma käega märkmeid või pühendusi abikaasale Julietile. Väljas on minimuinasjuturaamatud, mille ärkamisaja suurmees soetas oma lastele.