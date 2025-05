Kalev Vilgats Ettepanek: Pärnu lennuväli kaitseministeeriumile

See on ikka lähemal lennuvälja põhitegevusele kui aprilli algul rahvusringhäälingu uudisena lendu läinud teade, et lennujaama omanik AS Tallinna Lennujaam on teinud taotluse algatada detailplaneering ning isegi investor olevat olemas, et hakata lennuvälja territooriumil tootma päikeseenergiat, rohelist vesinikku ja metanooli, mille tarvis rajataks tootmiskompleks. Mai on juba poole peal, aga rohkem pole kuulda olnud, mis sellest plaanist saanud.