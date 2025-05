Päästeamet hoiatab: ohuteavituse testimise teemal tehakse petukõnesid

Päästeamet tuletab meelde, et ohuteavituse tagasisideküsitlus toimub ainult veebilehel www.kriis.ee.

Päästeametini on jõudnud info, et kolmapäeval, 15. mail toimunud ohuteavituse terviksüsteemi käivitamise järel on inimestele päästeameti nimel tehtud petukõnesid, kus neil palutakse ohuteavituse tagasisidena küsimustele vastata.