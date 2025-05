"Jannsen 206" konkursi III koht Naistele peaks Eestis kaitsevägi kohustuslik olema

Põhjamaad on juba kehtestanud sooneutraalse ajateenistuse. Kas selleks on aeg küps ka Eestis?

Viimastel aastatel on arutletud, kas naistele peaks kehtima kohustuslik ajateenistus. 2022. aasta märtsis arutasid Isamaa noorteühendus ResPublica ja Isamaa rahvuslaste ühendus võimalust kehtestada naistele kohustuslik ajateenistus. Põhjenduseks toodi halvenenud julgeolekuolukord ja vajadus kaasata riigikaitsesse suurem osa elanikkonnast. Soolise võrdõiguslikkuse põhimõtted eeldavad, et nii meestel kui naistel on võrdsed õigused ja kohustused. Kui meestele on ajateenistus kohustuslik, võiks sama kehtida naistelegi, et tagada võrdne panus riigikaitsesse.