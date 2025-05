Kihnu kalur Rannametsa Valdo: Kui tööd tahad, mine merele!

Üks võrk on 70 meetrit pikk ja tarija sätib need silmasuuruse järgi püügivalmis. Käed hoiavad tööst kinni, jutt jookseb. Merest, rannakaluri leivast ja nuhtluslinnust, vahele näiteid mullu jõustunud püügiandmete elektroonse esitamise nõude kohta. Niinimetatud riigikalurite eesmärk oli lihtsustada kutseliste kalurite andmete edastamist, olgu too rannikumeres püügil paadiga, kahlamispükstes või jääsaaniga, peatähtis et keskkonnaamet saaks nutitelefoniga minutipealt viis kohustuslikku raportit sadamast väljumisest naasmiseni.

"Kalapüük merel on lihtne, selle pärast ma ei närveeri, aga paadist pead täpselt andmeid andma. Kuid paat kõigub, kindad on käes, vahepeal ei ole levi, teatamise aega on vähe, Manija lähedalt näiteks kai peale jõudmise ja kalasaagi kohta, ja kui sa hiljaks jääd, võivad nad sulle kraesse karata, eks sealt Euroopa poolt tule need direktiivid," nendib Valdo ja jätkab pihtimist. "Ma saan ju hakkama, aga näpukaid tekib, kui teed kiiresti ja sõrm läheb vale koha peale ja saadad ära. Siis pean kodus arvutist kirjutama meili peale keskkonnaametile 24 tunni jooksul, et tegin vea. Neil on õigus see parandada, aga ma pean kirjutama, helistamine ei loe."