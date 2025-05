Galerii "Vaibaalused" viitab kunstile, mida ei kõlba seinal näidata

Soikmets lausus, et näitusele andis algtõuke nõukogude aeg, kui kunstimaailmas kehtisid omad standardid. Meie riik on küll üle 30 aasta vaba olnud, kuid ei saa väita, et kunst siiski täiesti vaba oleks. Riiklikult rahastatud kunsti puhul kehtivad teatud kirjutamata reeglid ja nii mõnigi kunstnik tajub, et näiteks kultuurkapitalist oma näitusele toetust küsides peab ta justkui ära arvama komisjoni eelistusi. Samuti valitseb vaikiv arusaam, et kunstnik või galerii, kes ise oma teoseid liiga hästi müüb, ei vajagi toetusi. Erinevalt läänemaailmast peetakse “kommertskunsti” meil siiani tabuks ja see on selge nõukogude pärand.