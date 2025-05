Taskuhääling Arutelu tiris Pärnu ööelu rambivalgusesse: kohti ja kontserte on, sumisejaid napib

Pärnu linn jagas hiljuti sadu tuhandeid eurosid kultuurisündmustele, öises tsoonis toimetavad kontserdipaigad said sellest potist pisku. Fakt on, et piletimüük ei kata esinejaga õhtu kulu. Pidutsemine näitab väljasuremise märke kogu maailmas. Kuidas sellises olukorras edasi minna? Kas ööelu on üldse Pärnule oluline?