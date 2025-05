Graafikud Vargused Pärnumaal: pikanäpumehed teavad täpselt, mida ja kust võtta

Poole maiga on vargad Pärnumaal usinalt toimetanud ja mitu peret seisab silmitsi suure kahjuga. Saagiks on langenud tööriistad, muruniidukid, motorollerid, valvekaamera, veljed, aerulauad ja isegi boiler. Politsei statistika kohaselt on vargustest enim puudutanud piirkonnad Pärnu linn, Tori vald ja Põhja-Pärnumaa vald.