Nädalast jäi kõlama Hale törts, aga väga vajalik

Nädal aega valmistati meid ette, et kolmapäeva pärastlõunal üürgavad ohusireenid, aga ohtu siiski ei ole, vaid tegemist on õppusega. Ootasime Pärnu kesklinnas pikisilmi, milline see ohusignaal siis on, kuidas ja kui valjult see kõlab. Ei miskit. Kahju. Mõnel pool Pärnus siiski ohupasunad üürgasid ja mõni teravam kõrv kuulis sireeni südalinnaski. Küll väga vaikselt, aga siiski.