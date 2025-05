GALERII Eksklusiivne kettagolfiturniir osutus taas menukaks

Kuna turniir on nõnda popp, et näiteks mullu müüdi veebis kiirete näppude voorus kõik 105 piletit välja üksnes kaheksa sekundiga, otsustasid korraldajad tänavu võistlusele ihkajaid säästa – duublisse löödi nii osalejate arv kui võistluse kestus.

“Naljaga pooleks võib öelda, et varasematel aastatel on “päris” võistlusele eelnenud mini-võistlus “kes seekord osalema pääseb?” Otsus võistlus teha kahel päeval õigustas end igati,” sedastas turniiri üks korraldajaist Urmas Lääne.

Arutades, miks on siis säärane mõõduvõtt kettagolfarite hulgas sihuke menuk, tõi Lääne välja eksklusiivse asukoha.

“Mille poolest Rannapargi Open erineb teistest võistlustest, ei pea pead murdma – nagu ka kinnisvara väärtuse puhul, mängib siingi põhirolli asukoht. Usun, et Rannapargis olevat miljööd ja võimalusi korraldada pop-up rajaga disc golf’i-võistlus, suudaks Eestis lüüa ainult vast Kadrioru park,” pakkus eestvedaja, kes püstitas ühes kamraadidega Tervise ravispaa ja Ammende villa tagusele rohealale 21 rada ühes korvidega.

Kuna tegu on võrdlemisi suure alaga, kus liigub hulga jalutajaid-rattureid, siis mõistagi ei pandud kogu Rannaparki võistluste ajaks üksnes kettagolfaritele lukku. Võistlejaile loeti sõnad peale, et linnarahvaga tuleb arvestada ja liikujatele püsitati pargi sissepääsude juurde sildid, et siin toimub võistlus. Lääne sõnutsi säärane sümbioos toimis.