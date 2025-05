SUUR PILDIGALERII Pärnakad jätsid võitlusspordi galal The Clash enamiku võite koju

Võitlusspordi gala "The Clash 2" tõestas taas: see on siin, et jääda. Kui mullusele avaüritusele kogunes Pärnu spordihalli tribüünidele kaasa elama üle 1000 silmapaari, ületati seekordki maagiline piir. Õhtu jooksul sai kaasa elada kümnele kikk-, Tai ja klassikalise poksi matšile.