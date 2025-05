SUUR PILDIGALERII Pärnakad jätsid võitlusspordi galal The Clash enamus võite koju

Võitlusspordi gala The Clash 2 tõestas taas, et on siin, et jääda. Kui mullusele avaüritusele kogunes Pärnu spordihalli tribüünidele kaasa elama üle 1000 silmapaari, ületati seekordki maagiline pealtvaatajate arvu piir. Õhtu jooksul sai kaasa elada kümnele kikk-, Tai ja klassikalise poksi matšile.