Siim Ruul Kohalike valimiste stardikiirendusest loeb välja nii mõndagi

Isamaa on samamoodi, kui näitab üleriigiline reiting, Pärnu linna kaugelt kõige populaarsem erakond. Kuigi kandidaatide nimekirju saab hakata esitama alles augusti lõpul, on Isamaal sinna nii kohalikke superstaare kui tublisid häältetoojaid alati jätkunud. Praegu toetab Isamaad 27 protsenti Pärnu valijatest, mis on paari protsendipunkti võrra kõrgemgi kui erakonna üleriigiline toetus. Isamaa reiting on lausa igav, sest on raske ette kujutada, mis peaks juhtuma, et sügisel ei oleks erakonna nimekiri võidukas. Jääb ainult oodata, millal ütleb Isamaa välja, kellest saab Pärnu järgmine linnapea.

Võib ka öelda, et Pärnu on endiselt EKRE (Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, toim) kants. 2021. aasta kindel võitja on volikogus kaotanud üle poole kohtadest, kuid valijaskonna toetus pole ülemäära suurt lööki saanud ja parteid toetab 21 protsenti pärnakatest, mis eelmiste valimistega võrreldes tähendaks ühe mandaadi kaotamist.

Palju põnevam küsimus on, kuidas EKRE toetus valimispäeval häälteks teisendub. Viimase pereheitmise tulemusel pole nimekirjas enam kaht suurt häältemagnetit, Alar Lanemani ega Helle Kullerkuppu, kes koos ülejäänud EKREst lahkujatega tõid 2021. aastal poole nimekirja häältest. On mõistlik eeldada, et vähemalt osa Kullerkupu ja Lanemani valijatest, eeldusel, et nad kandideerivad, liigub nendega kaasa või on erakonna juhtides pettunud. See tähendab EKRE-le reaalsuses suuremat toetuse kaotust, kui praegune reiting võiks näidata.