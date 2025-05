Piret Torm-Mirontšik Mis kasu toob koolide kvaliteedihindamine? Pärnu haridustemplid proovisid järele

Hindamisel on väga olulised osalised kohalikud omavalitsusedki. Viie esimese lõpetanu kõrval on protsessiga praeguseks liitunud kogu Eestist veel mitukümmend kooli, kes esimeste julgete tuules nüüd toimetama hakkavad.

Kõigepealt hindavad koolid enda tegevust õppimisel, õpetamisel ja koolikultuuris ise ning seejärel annavad koolile tagasisidet eksperdid. Hindamine põhineb enne kokku lepitud kvaliteedinõuetel ja aitab koolil mõista, kus nad parajasti on ja kuidas edasi liikuda.

Kuigi kvaliteedihindamine võib esmapilgul tunduda keeruline ja aeganõudev, on koolide tagasiside põhjal selge, et sellest kujuneb väärtuslik arengutööriist nii haridusasutustele kui omavalitsustele. Ja mis kõige olulisem: suuri muutusi hariduses saame ellu kutsuda vaid viisil, kus meie koolijuhid, õpetajad ja ülejäänud partnerid on kaasa haaratud.