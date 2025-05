Kalev Vilgats Öised „kevadekuulutajad” häirivad linlaste und

Koolivend võttis lõpuks kätte ja läks muret kurtma linnavalitsusse. Anti vastava ametniku telefoninumber, kuid see ei vaevunud õieti isegi lõpuni ära kuulama. Seadis mees siis sammud politseisse. Meie politsei on varustust niimoodi täis riputatud, et ei saa isegi käed sirgelt kõrval seista, aga detsibelli mõõtvate kaamerate soetamiseks raha pole. Ei selgunud, et politsei üldse püüaks midagi ette võtta kevade ja suve edenedes suureneva öise mürareostusega. Kuigi öörahu jääb tunnikese võrra lühemaks, peab Pärnu inimestele jääma õigus ja võimalus öösel ennast välja puhata. Milleks maksta makse, millest peetakse üleval hoolimatuid linnaametnikke või jätkusuutmatut politseid?