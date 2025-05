Jüri Jaanson Tuleva aasta maksureform toetab ettevõtlust

Ühetaolise tulumaksusüsteemi taastamine järgmise, 2026. aasta algusest on oluline samm, taastamaks Eesti maksukorralduse loogilisus ja õiglusprintsiip. Muutus on põhimõtteline: proportsionaalses maksusüsteemis panustavad kõik maksumaksjad sama protsendi oma tulust. See muudab maksusüsteemi läbipaistvaks ja prognoositavaks. See välistab moonutused, kus lisasissetulek viib ootamatu maksukoormuse kasvuni, nagu see on praegu veel kehtiva küüraka süsteemi puhul.