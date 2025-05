Mõne nädala eest, kui vainurästast laulmas kuulsin, arvasin, et see meie pisim rästas liikus koduümbrusest vaid mööda, kuid õnneks on ta pidama jäänud. Sellest andsid viimastel kohtumistel tunnistust noka vahelt paistnud vihmaussid, mis näitab, et tal on kusagil ka pojad toita.