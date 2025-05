Kui rääkida ükskõik kus ja kellele, et 40 000 elanikuga väikelinnas nimega Pärnu on sümfooniaorkester, sunnib juba see fakt kuulajat suuri silmi tegema. Kui lisada, et nimetatud orkester lõpetas oma 31. hooaja ja tegi seda linna kontserdimaja suures, 1000kohalises saalis täismajale, ei piisa enam suurtest silmadest, vaid nõutakse lisainfot sündmuse tõsiseltvõetavuse kohta.