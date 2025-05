Tootsi rohevesinikujaama plaan jäi esiti soiku

Eestis elektrijaamades on vesinikku toodetud üle 50 aasta, kuid mahud on seni olnud väga väikesed ehk umbes kaks tonni aastas. Praegu tuleks aastane tootmisvõimsus 70–140 tonni. Tootmisüksuse plaanib Enefit püsti panna Sopi-Tootsi tuulepargi kõrvale Tootsi alevi piirile, Tööstuse ja Tööstuse põigu ristmiku lähedasele krundile. See on vallamaa ja mullu sügisel küsis energiaettevõte vallalt projekteerimistingimusi.

Enefit Greeni juhatuse liikme Innar Kaasiku sõnutsi on neil siiani huvi püstitada Tootsi vesinikutehas ja nad kaaluvad kahe asukoha vahel, kuhu see enne rajada. Teine koht asub Ida-Virumaal Purtse tuulepargi ligidal. Praegu on tõenäolisem, et esimene uus vesinikutehas tuleb Ida-Virumaale. "Kõige olulisem vesiniku puhul on selle kasutus ja suuremad ettevõtted, mis vesinikku kasutavad, paiknevad praegu Ida-Virumaal," põhjendas Kaasik.