Karmen Koppel Kelle vastutada on ohutus jõel?

Teisalt on Pärnu eriline selle poolest, et purjetajate ja lohesurfarite kõrval mahub siin tegutsema suisa kaks sõudeklubi, moodustades seega arvestatava osa Pärnu noortespordist. Jälgides läbi aasta nii sisesõudmises kui jõel toimuvat, võin julgelt väita, et sõudmine on just teismeliste noormeeste seas populaarne harrastus. Kõike seda arvestades on Pärnu üks riigi olulisemaid veespordikeskusi.