KOLUMN Vajame rohkem Euroopat?

"Me vajame rohkem Euroopat!” on tsitaat, mis jäi mind Sloveenia riigipea sõnavõtust kummitama. See kuklas, Euroopa Liidu sumisevas südames ringi käies, jõudsin arusaamani, et minagi võiks niisugusele mõttele alla kirjutada. Kohe selgitan, miks.

Esmalt, mida me minu arvates ei vaja. Me ei vaja rohkem ametnikke, bürokraatiat, veel büroohooneid ja justkui paratamatult mitmetähenduslikus kantseliidis kirja pandud reegleid. Kõigele sellele tuleks öelda "ei" ja võtta siht mõistlikkuse, optimeerimise, selguse, lihtsa keele poole. Hoida fookuses, miks kogu see masinavärk pöörleb. Rahu, majandus, vabadused. Need ei ole asjad iseeneses, vaid need on kellegi jaoks. Liikmesriikide inimeste, minu ja teie jaoks. Kui Euroopa Liit hakkab end toitma, hoidmaks käimas bürokraatlikku masinavärki, millest seal töötavad ametnikud loodavad head pensioni, on mindud rappa. Kas oleme juba seal?