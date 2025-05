VIDEO Vapruse noored pakkusid eliitliiga finaalis partii, mis tegi treeneri vaatamata kaotusele uhkeks

"Eks me kõik uskusime, et äkki läheb tänagi samamoodi," tunnistas 30aastane peatreener vahetult pärast finaali. "Võitlusvaimu meil kindlasti jagus, aga täna jäi [võidust] napilt puudu."

Palju eliitliiga finaale on läinud nõnda, et kes ühel aastal jääb kaotajaks, triumfeerib järgmisel hooajal. Nii läks ka näiteks Transiga, kes teenis võidukarika teisel finaalkatsel. Lepiku sõnutsi ihatakse rahvusstaadionile uuelgi hooajal.

"Järgmine aasta on 2007. sünniaasta see viimane vanus, kus võib kolm poissi olla. Kui meil nüüd mõned 2006. ära lähevad, oleme ikkagi kindlasti tugevad. Tulevad noored peale ja plaan on [finaali pääseda], et seda statistikat jätkata," rääkis treener, kes lubas poistele riietusruumi minnes rõhutada, et on nende üle uhke.