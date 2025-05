Ülle Pind Miks üllatab meid vaimse tervise murede kasv ja kust see tuleb?

Mõnda aega tagasi, kui esimesed julged tööandjad hakkasid pakkuma töötajatele psühholoogi tuge, ei osanud nood seda abi vastu võtta. Või ei julgenud. Rääkimata sellest, et oleks vaimse tervise taastamiseks koju jäänud – seda lihtsalt ei tehtud. Ja kui tehti, siis vaadati neile viltu. Haiguslehel? Siis püsigu kodus nelja seina vahel ja ärgu kuskile nina pistku!

Sellise ühiskondliku arvamuse keskkonnast oleme ju tulnud. Nii pole imestada, et taas üllatume, kui kuuleme, et vaimse tervisega seotud haigestumine on kasvanud.