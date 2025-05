PIKK INTERVJUU Veganist vägilane pälvis MM-kulla: Minu toitumine on kindlasti üks põhjusi, miks ma olen maailmameister​

Ehkki Pärnumaal kasvanud spordisõber on tiitlivõistluste medalimees nii jõutõstmises kui lamades surumises, pole tema sportlasteekond olnud meelakkumine. Vaid mõni aasta pärast raskejõustikuga alustamist hakkasid tema põlved nii rängalt valutama, et treenida oli võimatu. Kõndides ja seisteski lõid põlved tuld. Kuigi talupojamõistus ütleb, et jõutõstmine ja taimetoitlus ei käi kokku, osutus see Kooviti pääseteeks.

​Oojaa, see on suure unistuse täitumine! Ega sportlasel vist suuremaid unistusi olla saa. Kuna tulen ülisportlikust perest, kus mu vanem vend [Taavi] on kahekordne maailmameister – küll kulturismis –, on mul olnud ees suured tähed, kuhupoole pürgida.

Just. Jõutõstmise puhul on huvitav see, et maksimumi tõstmine eeldab, et närvisüsteem on täielikult välja arenenud. Meie närvisüsteem arenebki 40 eluaastani. Niisiis tuli hiline alustamine kasuks. Liigesedki olid kõik terved. Armas on öelda sedagi, et kui tänavu saan 52aastaseks, võin rahulikult kinnitada, et olen elu parimas vormis. Kõik, kes mõtlevad, et 40aastaselt on minu sportlik elu möödas, siis tegelikult on asi vastupidi.