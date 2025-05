Kolumn Kui kodutu ei olegi kodutu

"Eesti keele seletav sõnaraamat" ütleb, et kodutu on keegi ilma koduta, kindla peavarjuta. Tegelikult on kodutuse tähendus hoopis mitmetahulisem kui lihtsalt ööbimiskoha puudumine. Sellest on oluline aru saada, mõistmaks niimoodi sildistatud inimesi. Meie mõistes kodutute sotsiaalset keskkonda ja elusituatsiooni mõista on oluline, et oskaks neid aidata.