Kas tunnete kevadseeni?

Kevadkogrits kasvab liivastes männikutes aprillist juunini. Ta eelistab lagedamaid päikselisi kasvukohti – näiteks metsateid ja raiesmikke –, mille pinnas on vähene või rikutud. Kevadkogrits on tavaline kogu Eestis ja esineb kohati lausa massiliselt. Kevadkogritsa tunneb ära aju meenutava punakas- kuni mustjaspruuni kübara järgi. Sealjuures on väga oluline määramistunnus valge või õrnalt punakatoonilise jalaga kokku kasvanud kübara serv. Nii kevadkogritsa kübar kui vanema seene jalg on seest korrapäratult õõnes, noore seene jalg aga õõnes ei ole. NB! Kevadkogritsate mürgistus võib avalduda ka pikema aja jooksul, näiteks loomkatsed on näidanud vähki tekitavat toimet.