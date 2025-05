Politsei piirkonnajuht: Teeme iga päev tööd, et vargad tabada

Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnajuht Tõnu Kivis tõdes, et Pärnumaal on viimasel ajal sagenenud vargused nii autodest kui hoonetest. "Politsei on koos kohalike elanikega kogunud infot elamupiirkondades liikuvate võõraste sõidukite kohta ning püüdnud tuvastada nende numbrimärke," rääkis Kivis ja nentis, et eri toimingud pole kahjuks varaste tabamiseni veel viinud.