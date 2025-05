Maria talus näeb maailmaklassi

"Sportlaste mõttes näeb siin täielikku maailmaklassi. Väljakud on head, tallid toimivad, ametnikud kompetentsed ja kohtunikekogugi on väga laia spektriga," loetles Rand.

Peakorraldaja sõnutsi kehtivad neil ranged turva- ja veterinaarnõuded. Mõistagi on need varemgi olnud, ent tänavu läheb neile veel suurem tähelepanu, sest kogu maailmas levib kergesti nakkav hobuste herpesviirus.

Ratsaspordifestivalil töötavad atesteeritud veterinaarid ja hobuseid enne autodest maha ei laadita, kui kõik on kontrollitud ja korras. Rand kinnitas, et Maria talus on tippspetsialistid kohal ja seni pole ühtki haigusjuhtu leitud.

Kui mullu osales CHI-l pea 400 hobust, loodetakse tänavugi sellesarnane hulk kokku saada, sest registreerimine on veel avatud. Tõsi, nii mõnigi sportlane on võistlustest loobunud just viirusohu tõttu. "Kindlasti on see haigus meid natukene mõjutanud," tunnistas Rand.