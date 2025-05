Loodusvaatlus Toitu manguv värbkakk ja vihmakasside pulmad

Järgmisel päeval naasin samasse paika, et kontrollida, kas tõesti on värbkakkudel juba tibud väljas. Tuli välja, et manguja oli siiski emaslind, kes saagijahilt tulnud isaselt toidupala soovis. Nõnda innukat lunimist polnud ma emaslinnu puhul varem täheldanud ja see meenutas noore kaku piiksumist. Eelmisel õhtul jäi mulle saladuseks seegi, kus need kakuvanemad õigupoolest poegi kasvatavad.