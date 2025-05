Monika Kumm Lähisuhtevägivalla peidus pool: teadlikkus, mõju ja sekkumine Eestis

Statistikaameti aastail 2021–2022 tehtud ulatusliku suhteuuringu („Turvalised suhted pereringis, tööl ja väljaspool“) tulemustest selgus muu hulgas, et nii naised kui mehed kannatavad meil füüsilist, vaimset ja seksuaalset vägivalda enim just paarisuhtes. 41 protsenti naistest on kogenud paarisuhtes vägivalda, 39 protsenti on tundnud vaimset, 13 protsenti füüsilist (sealhulgas ähvardamist) ja üheksa protsenti seksuaalset vägivalda. Meestest on paarisuhtevägivalda kogenud 33 protsenti vastanutest, 32 protsenti on paarisuhtes pidanud taluma vaimset, kaheksa protsenti füüsilist ja üks protsent seksuaalset vägivalda. Kõige rohkem on paarisuhtes vägivalda kogenud nii naised kui mehed vanuses 18–29 aastat.