Taskuhääling Tänavune PromFest toob lavale haruldase ooperipärli

Pärnu linn tunnustas teid tänavu kohaliku kultuurielu rikastamise eest Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinnaga, mis tavakohaselt antakse üle Jannseni sünniaastapäeval, 16. mail. Teil polnud sel päeval võimalik seda Pärnusse vastu võtma tulla. Millega tegelesite?

Esmalt muidugi suur tänu Pärnu linnale ja kõigile pärnakatele! Tõesti, see on mulle suur au ja väga liigutav. Eriti selles mõttes, et ma ei ole ju pärnakas. Ma ei ole ka suve-, vaid hooajaline pärnakas. Kuid Pärnu linnal on olnud mu elus väga-väga suur osa ja ta on minu biograafias kindlasti rasvaselt märgitud.

See on hästi kurb, et pidin sel päeval mujal olema, sest väga sooviti, et tuleksin Pärnusse. Kuid täpselt samal ajal olid Kaunases väga olulised proovid uue ooperilavastusega ja kohe üldse ei sobinud sel ajal Eestisse tulla.

Aga räägime siis sellest. On saanud tavaks, et üle aasta Pärnus toimuval festivalil tuuakse lavale ooper. Kuidas seekordne valik toimus?

Just selle festivalilavastuse proovid Leedus toimusidki. Need, kes on meie tegemistega paremini kursis, teavad, et Kaunase muusikateater on juba seitsmendat korda meie festivali partner.

Vahelepõikena: president Alar Karis on juuni alguses Leedus ja tema päevakavas on tänada Kaunase muusikateatrit, mis meie festivali ja Pärnu etenduste kaudu on suuresti panustanud Eesti ooperimuusikasse.