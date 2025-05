Video Pärnu vibulaskja võitis rahvusvahelise turniiri Istanbulis

Nagu Eesti vibuliit tähelepanu juhtis, näitab Pärnati taset ja head vormi seegi, et oma eelringi tulemusega jõudnuks ta esikümnesse ka meeste olümpiavibu arvestuses, kus võistlejaid oli 63.

Seejärel teenis 29:27 seeriavõidu Makhmudova. Seis 4:4, mis tähendas, et võitja selgitas viimane otsustav seeria.

Pärnat avaldas alaliidu vahendusel, et tal pole enne maailmameistrivõistlusi iseäranis palju rahvusvahelisi võistlusi plaanis. "Seega teadsin juba siia tulles, et pean igas olukorras endast maksimumi andma," lausus ta. "Lihtne polnud: võistlusplats oli majade vahel ja tuul keerutas. Samal ajal tunnen, et sain oludega hästi hakkama."