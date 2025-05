Video Pärnu vibulaskja võitis rahvusvahelise turniiri Istanbulis. "Ma olen väga rahul!"

Treener Siret Luik kiitis Pärnati keskendumist ja mainis, et nii peab laskmistehnikagi kenasti vastu. "Seda tõestab fakt, et finaalis lasknud neljast naisest ja neljast mehest oli just Reena keskmine skoor parim," sõnas Luik. "Reena on viimase aastaga väga tugeva arengu teinud ja on taas elu parimas vormis."