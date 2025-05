Meeleolukad pildid Erivajadustega inimesed tekitasid kulinaarse kaose

Nagu avaldas üks korraldajatest Annika Karotam, kes ühtlasi töötab Viira Kodus tegevusjuhendajana, läks üritus igati korda ja päeva jooksul väisas üritust üle 80 inimese, mida on rohkem, kui korraldajad oodatagi oskasid. “Rõõmu oli palju,” vahendas Karotam, kelle sõnutsi kiitsid klientidega üritust väisanud sotsiaalala töötajad, et varem pole tehtudki erivajadustega inimestele nii mitmekülgset üritust, mis hõlmab terve pika päeva võistlusi, kokkamist, ühist ajaveetmist, meelelahutust ja kontserti. Arvati, et sellest võiks saada kogukonnas uus traditsioon.

Karotami jutu järgi üllatas oma klientidega peost osa võtnud asutuste töötajaid enim see, et üritus oli tasuta ja osalejatel tuli kaasa võtta üksnes hea tuju. “Tihti takerdub erivajadustega inimeste osalemine üritustel raha taha,” tõdes Karotam. Heategevusüritust korraldanud tudengid saatsid kohalikele ettevõtetele pea 30 kirja, paludes ettevõtmist toetada, aga Karotami sõnutsi neist enamik isegi ei vastanud. Üllale eesmärgile pani õla alla vaid üks ettevõte, menukas Pärnu restoran.

Karotami kinnitusel püüavad nad Viira Kodus palju panustada selle nimel, et sealsed noored saaksid oma elu elada nii nagu me kõik. Ta tõdes, et erihoolekande asutuste klientide elu piirdub sageli sealse argieluga, neil on raske ühiskonda sulanduda ja kuuluvustunnet leida. “Mina tegevusjuhendajana näen seda reaalsust väga selgelt ja selle kaudu ka vajadust seda muuta,” sedastas üliõpilasest tegevusjuhendaja. Niisiis leiab ta, et kui erivajadusega inimesed ei leia ühiskonnas omale kohta, võiks aidata neil vähemalt teiste erihoolekandeasutuste klientidega sõprussidemeid luua.