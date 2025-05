Uuele sillale on pakutud nimesid ridamisi. Suvesild viitaks kõvasti hooajalisusele, et pärast muinastulede ööd läheb sild kinni ja avatakse alles järgmise hooaja algul (vrd suvekasiino, -söökla või -pidu). Bliebernichti nime pole sillale samuti mingit põhjust anda. Oli kunagi üks arheoloogia ja vanavara entusiast ning õllepruul, aga kuidas oleks ta seotud uue sillaga, see jääb hämaraks.