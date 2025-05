Sihikindluse meistriklass ehk Kuidas pärnakast sai olümpiamedalistide abitreener

"Aga mul oli väga keeruline rannavõrkpalli maailma siseneda, sest mul oli küll 13 aastat skaudi või statistiku-abitreenerina töötamise kogemust saalis, aga tundsin, et mul peaks olema midagi veel ette näidata. Siis võtsin olümpiamängudel Norra paari Anders Moli – Christian Sorumi kõik mängud (Katari esiduo kaotas Pariisis pronksimängus just norralastele ja jäi seega neljandaks, toim.) ja tegin neist põhjalikud analüüsid. Saatsin need ülevaatamiseks nii Vesikule kui Kusti Nõlvakule, et mida veel muuta võiks. Samal ajal sain aru, et rannavolles on statistika pool veel paljuski arenemisfaasis ja see on koht, kus ise suruda ning panin CV kokku ja hakkasin laiali saatma alaliitudele ja treeneritele," rääkis Pajusalu.

Ühel hetkel andis Vesik vihje, et Katar otsib endale just sellele kohale abilist. "Saatsin ka alaliitu kohe oma CV, ent sealt algul mingit vastust ei tulnud. Aga see tundus ahvatlev koht ja see paar ise on mulle alati sümpatiseerinud mängijatena, ka Kusti ütles, et nad on inimestena väga positiivsed, kellega on hea suhelda. Seda mõtet enam peast ei saanudki ja et alaliidu poolt oli vaikus, kirjutasin lõpuks ise otse Cherifile. Sel hetkel olid nad viimase paari aasta jooksul Mol – Sorumile kümme mängu järjest kaotanud, tõin selle välja ja saatsin selle analüüsi neile. Õige pea kohtusid nad Norra paariga uuesti ja siis nad mingeid asju minu analüüsist kasutasid. Mängu nad küll kaotasid, aga ütlesid, et mingit abi nad said ja et selline abi kuluks neile ära. Cherif lubas ise alaliidu presidenti ja ka rannavolle presidendiga ise rääkida."