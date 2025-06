Kahe vähiga silmitsi seisnud naine: Esimene õpetas elama. Miks teist vaja oli, ma alles mõtlen

2016. aasta jõulude ajal, kui kontorites käis aastalõpu trall, tundis Ene Kukk, et kehas toimub midagi kummalist. "See polnud nagu tavaline valu," meenutab ta. "Väsisin kiiremini, ärritusin kergemini, alakõhus oli tuikav valu." Ta käis arstil, kuid uuringud ei näidanud midagi. "Veri oli korras, aga mina kukkusin kokku," mäletab ta.

Arstid arvasid, et tegemist võib olla ärevushäirega, mis tingitud pikaajalisest teadmatusest, põhjuseks, et isegi kaasaegne diagnostika ei andnud selgeid vastuseid. Kord läks ta jälle otse töölt EMOsse. Laupäeval võeti emakaelalt järjekordsed proovid, tehti biopsia. Ene jäi tulemust ootama. Esmaspäeval saadeti ta aga vastuseta koju. "Perearst ütles, et olen Pärnu linna kõige uuritum inimene. Et ma olen täiesti terve ja peaksin võtma NoSpa-d."