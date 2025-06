16-, 18-, 19aastased noored särasid ja Vaprus võttis kodumurul lähikonkurendilt revanši

Enda arengu üle on Pajo väga rahul. "Mänguminuteid on kogunenud palju ja iga mänguga tunnen, et lähen enesekindlamaks – isegi kaitses saan vahepeal hakkama," märkis ta. "Viimased kolm-neli mängu oleme väga hästi mänginud. Tiim on ühtne: koos ründame ja koos kaitseme. Energia on väga mõnus ja väljakud on ka head, nii et saame hästi mängida."