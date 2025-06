Aktinäitus "Mees ja naine" Maalidelt kajab vastu rahu ja armastuse sõnum

Saalitäis rahvast vakatab, kui kõrgelt lae alt hakkab kostma helisev hääl, mis tasapisi valjeneb. See on kõigile tuttav laul valgest tuvist ... Äsja oli Mark Soosaar lubanud ime sündi ja palunud inimeste abi selle kutsumisel. "La Paloma! La Paloma!" kõlabki sajast suust ja tuviparve asemel täidab Pärnu uue kunsti muuseumi (UKM) näitusesaali Aita Kaaveri imeline hääl. Trepist laskudes jääb valges kleidis laulja seisma helesinise pannoo kõrval ja tema laulule lisab kõlavärvi pillimees. "Oo, mu kullake hea, kui vaid tiivad ma saaks ..." Kanga varjus maalib noor kunstnik pilti taevasse tõusvast valgest tuvist. On 1. juuni, 32. rahvusvahelise aktinäituse "Mees ja naine: La Paloma" avamine.