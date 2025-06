Romek Kosenkranius Kaitsevägi peab Pärnusse tagasi tulema

Pärnakatena mäletame, et praegustes sisejulgeolekuhoonetes paiknenud Pärnu üksik-jalaväepataljon suleti ligi 20 aastat tagasi. Sellest ajast alates puudub Pärnu noortel oma kodumaakonnas võimalus läbida ajateenistust ja ühtlasi on siinse piirkonna noortel vähenenud soov minna pärast ajateenistust õppima allohvitseriks või ohvitseriks: tulevane teenistuskoht tähendab kodulinnast Ida-Viru-, Tartu- või Harjumaale kolimist. Igal juhul mitte Pärnumaale või Lääne-Eestisse.

Noortele on kohalik ajateenistus vajalik juba selleks, et neil oleks rohkem võimalusi ennast siduda Pärnu, Pärnumaa ja Lääne-Eestiga. See kõik aitaks kaasa kaitsetahte ja riigimehelikkuse kasvatamisele ühiskonnas. Meil on võtta häid näiteid Pärnu üksik-jalaväepataljoni aegadest, klassiga ajateenistusse mineku projektist ning sellega kaasnenud sõprusest terveks eluks.