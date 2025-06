GALERII JA VIDEO Eriline Pärnu spordifestival pakkis pärast juubelipidu pillid kotti

Viimaks teatas 26aastane Pärnumaa spordielu edendaja, Striidikooli asutaja ning Eesti kalisteenika ja tänavaspordi liidu president pisarsilmi ausalt: kogu see asjaajamine on hakanud tema tervisele. Sestap taandub Naissaar oma mõningatest ülejäänud projektidestki. "See oli raske otsus, tegin selle kuu tagasi. Oma meeskonda teavitasin viimasel koosolekul, nädal enne üritust," lausus ta. "Võtan nüüd puhkuse, tempo maha ... keskendun Striidikoolile."