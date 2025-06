Suur usutlus 30 aastat kestnud lend: pressifotograaf Urmas Luige avameelne lugu

Ringi 1 maja Pärnu südalinnas on Urmas Luigele sümboolse tähendusega. Siin alustas ta 30 aasta eest tööd Pärnu Postimehe fotograafina.

Urmas Luige kohta võib pisemagi kõhkluseta öelda, et ta on (pressi)fotograafiks sündinud. Keegi – ei kolleegid, lähedased ega suur osa kogukonnast – ei oska teda midagi muud tegemas ettegi kujutada. Kaasa arvatud Luik ise. Ta polegi elukutselisena midagi muud teinud. Aga oi kui palju põnevat see vaga ja sõbralik mees endas peidab!