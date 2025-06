ARVUSTUS Me peame rääkima Juliast

Rahateema on ühtaegu nii romantiline kui proosaline: muinasjuttudeski, mis läbi aastatuhandete on peegeldanud inimeste soovunelmaid, on õnnelikud peategelased ikka kuningad, kuningannad, printsid ja printsessid, mitte kitsikuses elavad vaeslapsed. Suures armastuslooski nagu William Shakespeare’i “Romeo ja Julia” on armastajapaar pärit 13. sajandil Veronas elanud jõukatest Montecchi ja Cremonas elanud Capuletti perekonnast. Inimliku õnne ideaal on justkui alati seotud edu, jõukuse ja piiramatute võimalustega nii, et tõelise armastuse päikesesära ei ulatuks varjutama ükski olmemure. Lavastaja Jaanhold on "Julia, Julia!" nimetanud veel teekonnaks päikesesse. See on kättesaadav aga eelkõige tarkuse ja tugevate tiibade toel. Nagu "Romeo ja Julia" esimesest stseenist aimub, et muinasjutt võib ühtäkki tragöödiaks muutuda, paistab sama "Julia, Julia!" avapildist.