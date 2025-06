Telemaagia Peedist pesumasinale trummel ja nähtamatu kunst

Eesti rahvusringhäälingu (ERR) muuseumi juhataja Tiit Kimmeli sõnutsi olid omal ajal telemajas tööl ülileidlikud inimesed, kelle inseneritöö tulemusena on peedist pesumasinale trumli ehitamine vaid õige pisike kunstiline liialdus.

Nimelt on Pärnu muuseumi kolmanda korruse näitusesaalis kuulsa onu Tik-Taki kolmerattalise kondimootori kõrval eksponeeritud vändaga trummel, mis tausta teadmata paneb möödujat ilmselt õlgu kehitama, aga on siinses teleloos kui eelajalooline ja inimrammul töötav arvuti, mille abil loodi pool sajandit tagasi telesaadetele eriefekte: onu Tik-Taki seikluste ekraniseeringus matkiti näiteks maastiku liikumist, aga ka lumesadu või liigutati nimetiitreid.

Eesti kunstiakadeemias sel teemal lõputööd kaitsnud Caroline Murumägi, kes on Pärnu muuseumis avatud näituse kuraator, rääkis, et kui ta paar aastat tagasi ERRi muuseumis Kimmeli käe all praktikat tegi, toodi sinna neli suurt kastitäit ETV legendaarse kirjakunstniku Erich Tali loodud saadete algustiitreid.