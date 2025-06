Pärnu Harmonica festival ikkagi tuleb: tänavu kuuleb eriti hõrku suupillimängu

“Siis ütlesin neile, et arvatavasti senisel kujul viiel päeval me seda enam teha ei jõua, koos vabatahtlikega on meid (tegijaid) vaid kümmekond,” avaldas Trink. “Kuna Pärnu linn oli nõus meid toetama nii tänavu kui tuleval aastal, otsustasime, et teeme need kaks aastat veel ära ja siis vaatame, mis juhtub. Sest sügisel 2026 täitub ka 30 aastat Piccolo klubi loomisest.”

Lõpetamismõtete peapõhjus on olnud omakandi suupillimängijate jõudmine järjest kõrgemasse ikka, kuna järelkasvu peale ei tule, olgugi et Ilmar Tõnisson on isegi suupilliõpiku sel eesmärgil välja andnud. “Me juba eelmisel aastal vaatasime ilma naljata, et kuidagiviisi jõuaks rongkäigu ära marssida. Ja publiku hulgas on näha sama, sest suhtumine suupilli on olnud natuke eelarvamuslik minu meelest,” arutles Trink, kes on festivaliga püüdnud seda suhtumist muuta ning üritab praegugi. “See ei ole ainult eakate muusika. Tuleb ikka ise kohale tulla ja kuulata, kuidas selline väike pill võib lausa jumalikku muusikat teha – see on omaette elamus, oma muusikalise vaatevälja avardamine. Ma ise sain sellise ootamatu elamuse juba veerandsada aastat tagasi, kust tuli soov seda Eesti inimestele näidata. Oleme Euroopas peaaegu ainuke instrumendifestival, kus kõik muusikastiilid on esindatud. On veel World Harmonica Festival Saksamaal koos maailmameistrivõistlustega, oleme nende ametlik partner, ja tahame pärnakate ansambliga sügisel võistlustest osa võtta,” rääkis ta.