Ene Täht: Lasteaedade toidukorralduse tõrgete lahendamine on meie prioriteet

Pärnu linnavalitsus soovib avaldada siirast kahetsust seoses sellega, et alates 2. juunist, mil Pärnu linna lasteaedades alustas toitlustamisega AS Baltic Restaurants Estonia, on ilmnenud probleeme toidu kvaliteedi, koguste ja õigeaegse kohalejõudmisega.

Baltic Restaurants on riigihanke võitjana valitud toitlustaja, kellel on pikaajalised kogemused toitlustamisel mitmel pool Eestis, sealhulgas suuremates omavalitsustes nagu Tallinnas, Tartus ja Viimsi vallas ja kes võttis tööle ka meie lasteaedades varem töötanud kokad. See on andnud meile usku, et nad suudavad pakkuda meie lastele iga päev sooja ja maitsvat toitu. Kahjuks ei ole teenuse käivitamine Pärnus kulgenud sujuvalt: esimestel päevadel hilines toit mitmesse lasteaeda tunde, kogused ei olnud kooskõlas laste arvuga ning lapsevanemad ja personal on viidanud toidu ebapiisavale kvaliteedile. Need vead mõjutavad otseselt meie lapsi – neid, kelle eest me kõik ühiselt seisame ja kelle heaolu on meile kõige tähtsam.