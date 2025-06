Henkelli & Freixenet’ Eesti müügijuht Sulev Lind on Grillfesti teenekas osaleja. "Ma ei tea, mitmendat aastat me siin oleme. Ma arvan, et rohkem kui viis ja vähem kui kümme. Kus suvel ikka olla kui Pärnus. Kui sa ei ole Grillfestil, kus sa siis veel oled?" küsis Lind rõõmsameelselt. Tema sõnutsi ei ole kõige tähtsam see, kas kõrval asub söögi- või joogitelk. "Oluline on hoopis rahvas ja kogu see melu ja fiiling. Õnneks lõpeb festival laupäeval ja pühapäev on mõnus hingetõmbeaeg," muheles ta.