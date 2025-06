Madleen Veberson heitis end võimsa rekordiga olümpiafestivalile: See saab kindlasti olema mu karjääri tähtsaim võistlus!

Pere on tüdrukut sportlasteel alati toetanud. Nüüdne vasaraheitja pandi kergejõustikutrenni kuueselt, spordipisikuga nakatus ta loomulikult. "Olen jalkatrenniski käinud, tennises väga pikalt. Aga need kõik olid kergejõustiku kõrvalt," märkis spordihing.

​Vebersoni jutu järgi ütles Peel kiiresti, et noorel on potentsiaali just heitealadel. Niisiis antigi noorele ühel päeval just vasar kätte ja katsetamine võis alata. Kuna Peel suvepealinnas ei tegutse, soovitas teenekas treener umbes neli aastat tagasi teist kogenud kala ehk Lembitut.