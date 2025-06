Meeldetuletus Nädala pärast kukub automaksu esimese osa tähtaeg

Igal mootorsõidukimaksu teatel on aastamaksu summa kõikide omaniku või vastutava kasutaja nimel olevate sõidukite kohta kokku.

MTA tulumaksu osakonna juhataja Madis Laas palub hoolitseda selle eest, et hiljemalt 16. juunil oleks vähemalt pool maksusummast e-MTA ettemaksukontole kantud. "Soovi korral võib kanda kogu maksusumma ettemaksukontole ühekorraga. Nendele maksumaksjatele, kelle ettemaksukontol veel vajalikku summat ei ole, saadame tekstisõnumi ja e-kirjaga meeldetuletuse. Maksu tasumise tähtpäeva järgsel päeval tasutakse vajaminev summa ettemaksukontolt automaatselt," ütles Laas.

Mootorsõidukimaksu tuleb tasuda nendel sõidukiomanikelgi, kes on oma sõiduki pärast 1. jaanuarit võõrandanud. Kehtiva seaduse järgi on aastamaksu tasumise kohustus isikul, kes oli sõiduki omanik või vastutav kasutaja 1. jaanuari seisuga.

MTA tulumaksu osakonna juhataja Madis Laas juhib tähelepanu, et kui maksukohustus jääb tähtajaks tasumata, saab taotleda selle ajatamist. "Sellisel juhul on võimalik maksukohustus tasuda osade kaupa. Kiireim ajatamise viis on esitada taotlus koos ajatamisgraafikuga e-MTAs," sõnas ta.